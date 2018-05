Daniel Craig lidera lista com maiores salários de Hollywood

O ator britânico Daniel Craig receberá 25 milhões de dólares para participar do próximo filme da saga do agente 007, o Bond 25, segundo o site da revista Variety, que revelou os maiores salários da indústria do cinema em reportagem desta terça-feira.

Dwayne Johnson ganhará 22 milhões de dólares por Red Notice, já incluindo o bônus de 1 milhão de dólares para promover o filme nas redes sociais dele, como no perfil do Instagram, onde o astro tem mais de 100 milhões de seguidores. Essa é a mesma quantia que Vin Diesel cobrou para aparecer em Velozes e Furiosos 8 (2017), o mais recente filme da saga que ele mesmo criou em 2001.

Na faixa dos 20 milhões também aparece Anne Hathaway por Barbie, que estreará em maio de 2020.

Esses valores, segundo a revista, eram comuns entre as maiores estrelas de Hollywood, como Julia Roberts, Will Smith e Tom Hanks na década de 90. Atualmente, o poder de atração dos nomes diminuiu, e só alguns poucos podem continuar cobrando essas quantias em uma época na qual os efeitos especiais e os musicais respondem pelas grandes produções cinematográficas.

O caso de Robert Downey Jr., ator que se tornou peça central do universo Marvel, chamou a atenção pelos 10 milhões de dólares que embolsou para aparecer em apenas 15 minutos de Homem-Aranha: De Volta ao Lar no papel de Homem de Ferro.

Outros atores, no entanto, aceitam receber menos para estar no elenco de obras de grande prestígio artístico. Esse é o caso de Leonardo DiCaprio, que ganhará 10 milhões de dólares por Once Upon a Time in Hollywood, a nova produção de Quentin Tarantino.

Nos últimos meses, Jennifer Lawrence levou 15 milhões de dólares com o suspense Operação Red Sparrow, enquanto Chris Pratt e Bryce Dallas Howard ganharam 10 milhões de dólares cada um por Jurassic World 2, com estreia prevista para o meio deste ano.