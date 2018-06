Daimu: o melhor restaurante de Porto Alegre e da categoria oriental

1. Daimu - Poa zoom_out_map 1 /3 O chef Miyamoto (com o peixe) e cinco familiares, incluindo sua mãe, Miyuki: negócio familiar (Ligia Skowronski/VEJA)

2. Menu Course - etapas dos niguiris - Daimu - Poa zoom_out_map 2 /3 Os delicados niguiris: os itens compõem o menu course, levado à mesa por R$ 132,00 (Ligia Skowronski/VEJA)

3. Menu Course - pratos quentes - Daimu - Poa zoom_out_map 3/3 Algumas receitas quentes do menu course (R$ 132,00) (Ligia Skowronski/VEJA)

Trabalho em família e respeito à tradicional culinária japonesa. Esses são os pilares do Daimu (lê-se Dáimu, com a pronúncia tônica na primeira sílaba). No sobrado de fachada antiga e ambiente sóbrio, o chef Emerson Miyamoto conta com as compras diárias de insumos frescos do cunhado Ricardo Aso, que administra o negócio junto com a esposa, Flávia. Laços parentais ainda aparecem na cozinha e no sushi-bar, onde trabalham mais cinco pessoas do círculo familiar do chef, inclusive sua mãe, Miyuki. Foi ela quem montou o primeiro restaurante do clã, em 1995. Lá, Miyamoto deu seus primeiros passos na gastronomia, antes de passar por endereços nipônicos de São Paulo e partir para um aperfeiçoamento de seis anos no Japão. Da terra natal da mãe, o chef trouxe o apreço pela autêntica culinária do país oriental, bem representada no cardápio do Daimu. Nele, a diversidade de pescados é valorizada, bem como a rica cozinha quente japonesa. A melhor forma de experimentar essas propostas é por meio do menu course, uma degustação de sashimis, sushis e preparos quentes em pequenas porções (R$ 132,00). No combinado omakase, o cliente prova os ingredientes mais nobres do dia (R$ 282,00, para dois). Tempurá de frutos do mar e legumes (R$ 73,00) e teppan yaki de filé-mignon (R$ 80,00) figuram na seção de quentes. No almoço, o sistema de rodízio (R$ 85,00 e R$ 102,00, aos sábados) substitui o cardápio.

Rua Dinarte Ribeiro, 169, Moinhos de Vento,☎ 3222-0038 (58 lugares). 11h30/14h e 19h/23h (sex. jantar 19h30/23h30; sáb. e feriados 11h30/14h30 e 19h30/23h30; fecha dom.). Aberto em 2008. $$$

Confira os segundo e terceiro lugares:

Melhor da cidade

2º lugar: Koh Pee Pee

3º lugar: Xavier

Melhor oriental

2º lugar: Koh Pee Pee

3º lugar: Thai Mee