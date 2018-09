Dado Dolabella tem prisão decretada por insulto a ex-mulher

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão de Dado Dolabella por ato de injúria contra a ex-mulher Viviane Sarahyba, cometido em 2010. O ator deverá cumprir pena de dois meses e 15 dias em regime aberto – está autorizado a deixar uma residência registrada durante o dia e deve obrigatoriamente retornar à noite.

Em dezembro de 2010, Dolabella foi à casa da ex-mulher buscar o filho do casal. Segundo o processo, o ator xingou Viviane e usou um objeto pontiagudo, provavelmente a chave de seu carro, para escrever as palavras “piranha” e “vadia” na lataria do veículo da ex.

Dolabella foi condenado em 2014 a prisão em regime aberto, mas, como era réu primário, teve a pena substituída por medidas alternativas, como comparecimento a sessões de grupo reflexivo e prestação de serviços à comunidade. Ele, porém, faltou às sessões e viajou para São Paulo. Por isso, teve a prisão decretada agora.

Entre fevereiro e abril deste ano, Dolabella ficou preso por falta de pagamento da pensão alimentícia de um dos seus três filhos. A dívida era de 196.000 reais.