Cuba Gooding Jr. se entrega à polícia por caso de assédio

O ator americano Cuba Gooding Jr. se entregou à polícia de Nova York para interrogatório nesta quinta-feira, 13, de acordo com a revista americana The Hollywood Reporter. Ele é acusado por uma mulher de 29 anos de ter apalpado seus seios sem seu consentimento em um bar em Manhattan no último domingo 9.

Os advogados do ator já haviam afirmado na quarta-feira que ele pretendia se entregar à polícia, apesar de ele negar as acusações. Ao site TMZ, ele se defendeu dizendo que as câmeras do Magic Hour Rooftop Bar and Lounge, onde o caso teria ocorrido, podem mostrar que ele “não fez nada de errado”. “Eu confio no sistema, vamos deixar o processo falar por si”, afirmou.

Em nota divulgada na segunda-feira, o Departamento de Polícia de Nova York disse que “leva o assédio sexual extremamente a sério e encoraja qualquer pessoa que tenha sido vítima a fazer um relatório na polícia para que possamos realizar uma ampla investigação e oferecer apoio e serviços aos sobreviventes”.

Em 2016, Cuba Gooding Jr. interpretou O. J. Simpson na minissérie The People v. O. J. Simpson: American Crime Story, que recria o famoso caso do jogador de futebol americano acusado de assassinar sua ex-mulher, Nicole Brown. Em 1997, ele ganhou o Oscar de melhor ator por sua atuação no filme Jerry Maguire, a Grande Virada.