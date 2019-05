Lilian Aragão provoca polêmica com vídeo em aeroporto e pede desculpas

Criticada por comparar aeroporto com rodoviária e reclamar de um passageiro que estava de bermuda e chinelo num voo entre Rio de Janeiro e São Paulo, Lilian Aragão, mulher de Renato Aragão, pediu desculpas. “Eu vim aqui pedir desculpas para vocês se em algum momento eu ofendi alguém que use chinelo e bermuda”, disse a empresária em seu perfil no Instagram.

Nesta segunda-feira 27, Lilian gravou stories do Instagram no aeroporto e comentou: “Eu não sei o que vocês pensam de aeroporto, mas para uma blogueira vintage, aeroporto já começa a ficar um saco passando dos 50. Viajar assim só mesmo para festa porque para trabalho parece rodoviária, né gente. Conta sério se aeroporto não parece rodoviária. Acredita que o cara veio de bermuda e chinelo, do Rio de Janeiro para São Paulo?”.

Lilian Aragão, esposa do Renato Aragão, mostra que tem uma arrogância sem tamanho ao comparar aeroporto com rodoviária: "Um cara no meu vôo veio de bermuda e chinelo". pic.twitter.com/eJtHSKZPBj — UpdateChart (@UpdateChart) May 27, 2019

A empresária, então, passou a ser criticada nas redes sociais e apagou os vídeos. “Alguém marca a dondoca aí e avisa que a partir de agora vou alugar smoking só para poder ter aprovação e crivo dela de como viajar sem parecer passageiro de ônibus. Fica a dica de indumentária para viagens da sempre importantíssima, Lilian Aragão”, escreveu uma pessoa no Twitter. ” A Sra. Renato Aragão está incomodada porque ACHA que está vendo pobre em aeroporto. Minha senhora, a fortuna da sua família vem do Didi Mocó, um personagem que era retirante nordestino e vivia usando bermuda de gosto duvidoso”, disse outra.

No seu pedido de desculpas, Lilian afirmou que falava de uma situação específica. “Pegaram meus stories, estão fazendo montagens como eles querem, na maldade, e eu estou muito chateada porque vocês ficaram chateados com o meu comentário”, disse. “Desculpa. Eu devo uma satisfação para os meus seguidores. Eu sou uma pessoa nova na internet e não sabia que repercutiria desse jeito meu comentário de uma situação específica.”