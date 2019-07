Criador do ‘The Bachelor’ é acusado de agredir esposa grávida

Mike Fleiss, criador de The Bachelor e The Bachelorette, dois reality shows americanos de namoro, está sendo acusado de ter agredido sua esposa grávida. As informações são da revista americana Variety, que teve acesso a documentos que mostram que Laura Fleiss abriu um pedido urgente de medidas de proteção contra violência doméstica. Laura afirma que o marido exigiu que ela fizesse um aborto, tendo-a agredido na casa onde moram, no Havaí, no dia 4 de julho.

“O Mike me falou ‘Se você fizer um aborto, nós podemos voltar ao que éramos antes'”, ela diz no documento. A mulher ainda alega que no dia 6 de julho o marido “agarrou seu corpo e a pressionou contra a parede”, gritando e ameaçando dar um soco. De acordo com a declaração de Laura, Mike Fleiss ficou furioso com o fato de ela estar grávida do segundo filho e também ameaçou parar de sustentá-la financeiramente.

“O Mike costumava ser agressivo verbalmente no casamento e, nas últimas semanas, estava furioso com o fato de eu ter engravidado do segundo filho“, ela conta. “Antes e durante nosso casamento, ele falou várias vezes que sabia que ‘teria que ter’ um filho comigo porque eu tinha 26 anos quando nos casamos e não tinha filhos ainda, e ele sabia que eu queria formar uma família. Ele, no entanto, com 55 anos, não queria ter mais que um filho.”

Procurada pela Variety, a ABC, emissora americana responsável pela transmissão de The Bachelor e The Bachelorette, se recusou a comentar. Já a Warner Horizon, responsável pela produção dos programas, afirmou à revista que “está ciente das graves acusações e está investigando-as”.