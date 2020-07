Corpo é achado em lago onde Naya Rivera, estrela de ‘Glee’, desapareceu

A polícia do condado de Ventura, na Califórnia, informou que um corpo foi encontrado no Lago Piru – local onde a atriz Naya Rivera, da série Glee, desapareceu na quarta-feira, 8. Os policiais não confirmaram, no entanto, se o corpo é mesmo da atriz. Segundo fontes ouvidas pelo site americano TMZ, o corpo é mesmo dela. As informações oficiais só serão divulgadas às 18h (horário de Brasília) em uma entrevista coletiva.

De acordo com informações divulgadas pela polícia de Ventura, Naya alugou um barco na quarta-feira por volta das 13h e saiu para navegar com o filho de 4 anos. Por volta das 17h, os policiais encontraram o menino dormindo sozinho no barco. Ele disse que a mãe havia pulado na água, mas não voltou. Equipes de resgate fazem, desde então, buscas no local.

A criança está bem e é fruto da relação da atriz com Ryan Dorsey. Em 2017, Naya já havia sido presa, acusada de agredir o marido com um soco na cabeça. Na época, ela foi solta após pagar uma fiança de 1 000 dólares. Na sequência, entrou com um pedido de divórcio. O ator abriu mão da acusação de agressão para poder dividir a guarda do filho.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake Continua após a publicidade — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020