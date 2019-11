O corpo de Gugu Liberato deve chegar ao Brasil na quinta-feira, 28, estimou a assessoria de comunicação do apresentador. A data ainda não está fechada, pois a família aguarda o processo de retirada do corpo pela funerária, o que deve acontecer ainda nesta segunda. Em seguida, será feito o traslado dos Estados Unidos, onde Gugu morreu, na sexta-feira, 22, para o Brasil.

No domingo, após a cirurgia de retirada dos órgãos para doação, que durou seis horas, o corpo foi levado para o instituto responsável pelas necropsias e laudos (o equivalente ao IML no Brasil) onde, por lei, são encaminhadas todas as pessoas que falecem de morte não natural. Agora, o corpo foi liberado do local para os trâmites de repatriação.

Segundo a assessoria, todo o processo está sendo supervisionado pelo filho mais velho de Gugu, João Augusto Liberato, 18 anos, responsável direto pelo pai.

Como divulgado, o velório será aberto ao público e vai acontecer na assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Depois, Gugu será sepultado no Cemitério Getsêmani, no Morumbi.