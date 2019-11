Corpo de Gugu deixa hospital e segue para ‘IML’ americano

O corpo de Gugu Liberato deixou hoje, domingo 24, o hospital Orlando Health, onde o apresentador faleceu na sexta-feira, 22, após sofrer uma queda em sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação de Gugu.

A cirurgia para retirada dos órgãos durou mais de seis horas, e foi realizada na noite de sábado e madrugada de domingo. Em seguida, o corpo foi levado para o instituto responsável pelas necropsias e laudos (o equivalente ao IML no Brasil) onde, por lei, são encaminhadas todas as pessoas que falecem de morte não natural.

A expectativa da família é que o exame seja feito amanhã (segunda-feira). Somente depois disso o corpo será liberado para que a agência funerária providencie a o translado para o Brasil.

Uma nota divulgada pela família de Gugu, diz que a doação de órgãos era um desejo do apresentador e cerca de 50 pessoas que estão em filas de transplante serão beneficiadas. Familiares de Gugu perguntaram à equipe médica se seria possível doar algum órgão para um paciente brasileiro que estivesse aguardando transplante, porém foram informados que não seria possível por questões da distância e tempo de conservação.

Cerimônia

Antes do início da cirurgia de retirada dos órgãos, houve uma cerimônia com a leitura de duas mensagens (abaixo). Uma foi lida pelos médicos, é a chamada menção de honra a doadores. A segunda foi um texto foi escrito pelos familiares de Gugu, em primeira pessoa.

Mensagem escrita pela família

“Deus em sua infinita bondade nos dá a oportunidade da vida. Vivi minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi de meus pais , Augusto e Maria do Céu. Com eles aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade.

Agora eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E neste momento quero praticar os ensinamentos do mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver.

Aos meus familiares eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos.

Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz.

Gugu”

Mensagem da equipe médica

“Momento de honra,

Neste momento e a partir deste momento, honramos Antonio Augusto Moraes Liberato e essa oportunidade de salvar e melhorar a vida de outras pessoas. Ao cuidarmos dele agora, também somos responsáveis por cuidar desse gracioso presente da vida. Estendemos nosso respeito e gratidão à família e os mantemos em nossos pensamentos. Ao tocarmos a vida de muitos hoje, podemos entender nosso papel em transmitir o presente heroico da vida de um ser humano para outro. Que tenhamos um momento de silêncio agora para lembrar Gugu Liberato e todos os que se juntam à sua história do passado, presente e todos os dias à frente.”