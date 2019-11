Corpo de Gugu Liberato chega à Assembleia Legislativa de SP para velório

O corpo do apresentador Gugu Liberato chegou na manhã desta quinta-feira, 28, à Assembleia Legislativa de São Paulo, após desembarcar no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 8h35. A cerimônia será aberta ao público a partir das 12h e o caixão ficará aberto, informou a assessoria de comunicação do apresentador. Familiares do artista, incluindo seus filhos e sua mãe, já estão no local.

Fãs também acamparam próximo ao local, apesar da chuva que tomou a cidade nesta quinta.

O velório está programado para durar até 10h da manhã de sexta-feira, 29, quando o corpo seguirá em carro de bombeiros para o cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde será sepultado no jazigo da família.

A assessoria de imprensa do apresentador divulgou também o trajeto do cortejo até o local do sepultamento, definido pela Polícia Militar. Confira: