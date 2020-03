Coronavírus antecipa mudança de Harry e Meghan Markle para Los Angeles

Após meses de rumores, o casal Harry e Meghan Markle e o filho Archie se mudaram para Los Angeles na quinta, 26, medida acelerada em função da crise do coronavírus. Na nova cidade, a família fica em quarentena sem precisar se preocupar com deslocamentos pelas próximas semanas, além de poder contar com a ajuda da mãe de Meghan, Doria Regland, que mora na cidade. Há outras razões para a mudança. O governo canadense avisou que a partir de abril não arcaria mais com as defesas de segurança do casal real.

Não que eles precisem de dinheiro. Segundo a Vanity Fair, o casal contratou uma equipe de agentes e relações públicas — todos de Los Angeles – – para cuidar de suas carreiras. Meghan já fechou um contrato com a Disney: ela narra o documentário Elefante, que estreia em abril, sobre uma matilha de elegantes que percorre. 1.000 milhas na África. O documentário foi narrado de Londres, antes do adeus à família real. Especula-se no entanto, que seja o primeiro de muitos trabalhos com os estúdios Disney. Filmes, livros infantis e palestras estão no horizonte do casal.