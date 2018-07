Coral gospel que se apresentou em casamento real assina com gravadora

O coral gospel Kingdom Choir, que ganhou visibilidade após entoar a faixa Stand By Me no casamento entre o príncipe Harry e Meghan Markle, irá lançar seu primeiro álbum depois de assinar com a Sony Music. As gravações começam este mês e o lançamento do disco está previsto para novembro.

O álbum, claro, incluirá Stand By Me, que o coral londrino também apresentou do lado de fora do Palácio de Kensington nesta terça-feira, quando o contrato com a gravadora foi anunciado. “Nós estamos absolutamente nas nuvens, encantados, é um sonho”, disse a líder do coral, Karen Gibson.

O coral se apresenta há mais de 20 anos, mas entrou no radar global com a sua versão do sucesso de Ben E King no casamento em Windsor. A performance da música ficou no topo da parada Hot Gospel Songs nos Estados Unidos.

“Nós realmente não esperávamos isso e realmente só pensamos que nos divertiríamos no casamento e talvez ter uma pequena plataforma, mas então isso aconteceu”, disse Gibson. “Eu nunca teria imaginado em um milhão de anos.” O coral também anunciou um show em Londres no fim de novembro.