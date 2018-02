Confira imagens dos desfiles do Carnaval 2018 em São Paulo

1. Carnaval SP - Acadêmicos do Tucuruvi zoom_out_map 1/27 A rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, Daniela Albuquerque, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018 (Leo Franco/AgNews) A rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, Daniela Albuquerque, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018

2. Carnaval SP - Acadêmicos do Tucuruvi zoom_out_map 2/27 A rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, Daniela Albuquerque, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018 (Leo Franco/AgNews) A rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi, Daniela Albuquerque, durante desfile no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018

3. Carnaval SP - Unidos do Peruche zoom_out_map 3/27 Unidos do Peruche é a segunda escola a desfilar no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018 (Paulo Whitaker/Reuters) Unidos do Peruche é a segunda escola a desfilar no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018

4. Carnaval SP - Unidos do Peruche zoom_out_map 4/27 Desfile da escola de samba Unidos do Peruche, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, durante a primeira noite do Carnaval paulistano - 10/02/2018 (Paulo Whitaker/Reuters) Desfile da escola de samba Unidos do Peruche, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, durante a primeira noite do Carnaval paulistano - 10/02/2018

5. Carnaval SP - Unidos do Peruche zoom_out_map 5/27 Com o enredo 'Peruche celebra Martinho - 80 anos do Dikamba da Vila', a escola de samba Unidos do Peruche desfila no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018 (Paulo Whitaker/Reuters) Com o enredo 'Peruche celebra Martinho - 80 anos do Dikamba da Vila', a escola de samba Unidos do Peruche desfila no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018

6. Carnaval SP - Unidos do Peruche zoom_out_map 6/27 O cantor e compositor Martinho da Vila é homenageado pela escola de samba Unidos do Peruche, durante a primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018 (Nelson Almeida/AFP) O cantor e compositor Martinho da Vila é homenageado pela escola de samba Unidos do Peruche, durante a primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018

7. Carnaval SP - Unidos do Peruche zoom_out_map 7/27 Com o enredo 'Peruche celebra Martinho - 80 anos do Dikamba da Vila', a escola de samba Unidos do Peruche desfila no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018 (Nelson Almeida/AFP) Com o enredo 'Peruche celebra Martinho - 80 anos do Dikamba da Vila', a escola de samba Unidos do Peruche desfila no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018

8. Carnaval SP - Unidos do Peruche zoom_out_map 8/27 Com o enredo 'Peruche celebra Martinho - 80 anos do Dikamba da Vila', a escola de samba Unidos do Peruche desfila no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018 (Nelson Almeida/AFP) Com o enredo 'Peruche celebra Martinho - 80 anos do Dikamba da Vila', a escola de samba Unidos do Peruche desfila no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018

9. Carnaval SP - Unidos do Peruche zoom_out_map 9/27 Desfile da escola de samba Unidos do Peruche, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, durante a primeira noite do Carnaval paulistano - 10/02/2018 (Nelson Alemida/AFP) Desfile da escola de samba Unidos do Peruche, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, durante a primeira noite do Carnaval paulistano - 10/02/2018

10. Carnaval SP - Unidos do Peruche zoom_out_map 10/27 Desfile da escola de samba Unidos do Peruche, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, durante a primeira noite do Carnaval paulistano - 10/02/2018 (Nelson Almeida/AFP) Desfile da escola de samba Unidos do Peruche, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, durante a primeira noite do Carnaval paulistano - 10/02/2018

11. Carnaval SP - Unidos do Peruche zoom_out_map 11/27 Com o enredo 'Peruche celebra Martinho - 80 anos do Dikamba da Vila', a escola de samba Unidos do Peruche desfila no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018 (Nelson Almeida/AFP) Com o enredo 'Peruche celebra Martinho - 80 anos do Dikamba da Vila', a escola de samba Unidos do Peruche desfila no Sambódromo do Anhembi - 10/02/2018

12. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 12/27 Com o enredo 'Luz, câmera e terror - Uma produção independente', a escola de samba Independente Tricolor desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 09/02/2018 (Nelson Almeida/AFP) Com o enredo 'Luz, câmera e terror - Uma produção independente', a escola de samba Independente Tricolor desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 09/02/2018

13. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 13/27 A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, durante o primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018 (Nelson Almeida/AFP) A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, durante o primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018

14. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 14/27 A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, durante o primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018 (Nelson Almeida/AFP) A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, durante o primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018

15. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 15/27 A escola de samba Independente Tricolor é a primeira a desfilar no Sambódromo do Anhembi, durante a primeira noite do Carnaval paulistano - 09/02/2018 (Nelson Almeida/AFP) A escola de samba Independente Tricolor é a primeira a desfilar no Sambódromo do Anhembi, durante a primeira noite do Carnaval paulistano - 09/02/2018

16. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 16/27 A escola de samba Independente Tricolor é a primeira a desfilar no Sambódromo do Anhembi, durante a primeira noite do Carnaval paulistano - 09/02/2018 (Nelson Almeida/AFP) A escola de samba Independente Tricolor é a primeira a desfilar no Sambódromo do Anhembi, durante a primeira noite do Carnaval paulistano - 09/02/2018

17. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 17/27 A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, durante o primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018 (Nelson Almeida/AFP) A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, durante o primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018

18. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 18/27 A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, durante o primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018 (Nelson Almeida/AFP) A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, durante o primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018

19. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 19/27 Com o enredo 'Luz, câmera e terror - Uma produção independente', a escola de samba Independente Tricolor desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 09/02/2018 (Paulo Whitaker/Reuters) Com o enredo 'Luz, câmera e terror - Uma produção independente', a escola de samba Independente Tricolor desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 09/02/2018

20. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 20/27 A escola de samba Independente Tricolor desfila no Sambódromo do Anhembi, na primeira noite do Carnaval paulistano - 09/02/2018 (Paulo Whitaker/Reuters) A escola de samba Independente Tricolor desfila no Sambódromo do Anhembi, na primeira noite do Carnaval paulistano - 09/02/2018

21. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 21/27 Carro abre-alas da escola de samba Independente Tricolor apresenta problemas durante o desfile da agremiação no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 09/02/2018 (Paulo Whitaker/Reuters) Carro abre-alas da escola de samba Independente Tricolor apresenta problemas durante o desfile da agremiação no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 09/02/2018

22. A reveller from the Independente Samba School takes part in a carnival at Anhembi Sambadrome in Sao Paulo zoom_out_map 22/27 A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, durante o primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018 (Paulo Whitaker/Reuters) A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, durante o primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018

23. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 23/27 A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, durante o primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018 (Paulo Whitaker/Reuters) A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, no primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018

24. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 24/27 A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, durante o primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018 (Paulo Whitaker/Reuters) A escola de samba Independente Tricolor realiza desfile no Sambódromo do Anhembi, durante o primeiro dia do Carnaval paulistano - 09/02/2018

25. Carnaval SP - Sheila Mello zoom_out_map 25/27 Sheila Mello, madrinha de bateria da Independente Tricolor, antes do desfile da agremiação no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 09/02/2018 (Leo Franco/AgNews) Sheila Mello, madrinha de bateria da Independente Tricolor, antes do desfile da agremiação no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 09/02/2018

26. Carnaval SP - Independente Tricolor zoom_out_map 26/27 Desfile da escola de samba Independente Tricolor, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 09/02/2018 (Joel Silva/Folhapress) Desfile da escola de samba Independente Tricolor, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP) - 09/02/2018