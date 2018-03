Como assistir ao Lollapalooza 2018 na TV e na internet

Começa nesta sexta-feira, dia 23, o Lollapalooza 2018, novamente sediado pelo Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival, que vai até domingo, dia 25, levará aos seus palcos nomes da música nacional e internacional, como Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher, Imagine Dragons, The Killers e Lana Del Rey.

Quem não vai ao festival poderá assistir aos principais shows na transmissão ao vivo do canal pago Multishow e no BIS Play — que dará verniz às apresentações dos palcos 3 e 4.

Na TV, a transmissão desta sexta acontece entre 13h30 e 23h em ambos os canais. No sábado, o Multishow exibe os shows entre 13h30 e 21h – deixando de fora a apresentação do Pearl Jam —, enquanto o Bis estende sua programação até 23h. No domingo, ambas começam às 13h30 e encerram com minutos de diferença: 22h30 (Multishow) e 22h15 (Bis).

O conteúdo dos canais também vai ao vivo para o streaming, pelos sites Multishow Play e Bis Play, e ficará disponível por sete dias no acervo do primeiro para quem quiser rever. Para ter acesso ao conteúdo dos sites é necessário ser assinante dos canais através de operadoras pagas.

Na TV aberta, a Globo fará um apanhadão com os principais shows, apresentado por MariMoon. Na sexta, o programa está previsto para entrar no ar à 1h12, depois da série Empire. No sábado, após Zero 1, por volta de 00h30. E no domingo, após o filme do Domingo Maior, por volta de 1h35. A emissora ainda promete um especial com os melhores momentos dos três dias do evento para o sábado seguinte, dia 31 de março, após o Flash Big Brother Brasil.