Com toque mágico, legado de Mickey Mouse é retratado em mostra

“Só espero que nunca percamos de vista uma coisa: tudo começou com um rato”, afirmou Walt Disney em 1954. Na época, Mickey Mouse já havia se consagrado como um dos personagens mais conhecidos do mundo – feito que se estenderia até os dias atuais. Seja pelo bom humor do ratinho durante suas peripécias ou pela magia presente em suas histórias, Mickey foi responsável por cativar uma legião de fãs e dar início ao império de Walt Disney. Logo, seus 90 anos – completos em novembro de 2018 – não poderiam ser menos festejados. Como parte das comemorações, a Disney inaugurou, nesta sexta-feira, a Exposição Mickey 90 Anos, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Momentos marcantes do personagem são a base da mostra, que apresenta o legado de Mickey com o toque mágico já conhecido pelo público. “Quisemos criar um ambiente onde pudéssemos plantar um pouquinho dessa história, do legado do personagem, de uma maneira diferente”, afirma Carla Pereira, gerente de marketing da Disney no Brasil.

‘Exposição Mickey 90 anos’ ‘Exposição Mickey 90 anos’

O ratinho não é um super-herói, mas tem um poder: conseguir se relacionar com diferentes gerações ao longo de toda a sua carreira. Para Carla, boa parte desse dom pode ser atribuído à sua personalidade. “Ele vive situações do dia a dia, mas de uma maneira leve, alegre, divertida, sempre com bom humor, confiando nos amigos”, analisa.

Além da magia, o evento ganhou também um tom social através da parceria com a ONG Orientavida, que trabalha com capacitação de mão de obra em presídios femininos. Na loja disponível ao final da exposição, todos os produtos foram feitos por participantes da organização – incluindo pelúcias e camisetas customizáveis.

A mostra

A reinvenção do personagem durante seus 90 anos é retratada logo na entrada do espaço, com uma linha do tempo: desde os traços simples em preto e branco que marcaram sua estreia em 1928 até sua reformulação com o uso da animação computadorizada nos anos 2000.

Em seguida, o estúdio de Walt Disney é reproduzido nos mínimos detalhes. Entre muitos objetos, dois ganham destaque: o espelho que Disney utilizava para observar suas expressões faciais e então transferi-las para seus personagens e os rascunhos de Fantasia e Alice Comedies, série em que uma menina contracenava com personagens animados.

O próximo passo é uma imersão em O Vapor Willie, curta de 1928 que marcou a estreia de Mickey nas telonas e uma das primeiras animações da história a contar com dublagem e trilha sonora sincronizadas. Em uma visita ao barco mostrado no filme, o público é convidado a imitar algumas das brincadeiras que Mickey faz com os personagens na animação.

Um dos pontos altos da visita é o espaço dedicado a Fantasia (1940). O público é convidado a entrar no chapéu de feiticeiro de Mickey e revisitar uma das maiores obras dos estúdios Disney sob um novo ângulo. A mistura do enredo do longa, aliada a uma projeção em formato de caleidoscópio, torna a imersão hipnotizante.

Espaço dedicado ao filme ‘Fantasia’ na ‘Exposição Mickey 90 anos’ Espaço dedicado ao filme ‘Fantasia’ na ‘Exposição Mickey 90 anos’

O Clube do Mickey, série que estreou em 1955 e só se encerrou em meados dos anos 90, entre muitas idas e vindas, ganhou um ambiente tematizado em que o visitante pode escrever uma carta para o personagem aniversariante, com direito a certificado de membro. Para os mais novinhos que acompanharam A Casa do Mickey Mouse também há uma surpresa: a residência do ratinho foi montada ao vivo e a cores, em um cenário colorido e divertido.

Depois de um passeio pela história de Mickey Mouse, o público tem a oportunidade de assistir, em um telão, ao famoso show de fogos do Magic Kingdom, um dos parques do complexo Disney em Orlando – e poucas coisas fariam um grand finale mais justo do que esse.

‘Exposição Mickey 90 anos’ ‘Exposição Mickey 90 anos’

Serviço:

A Exposição Mickey 90 Anos pode ser visitada no Shopping JK Iguatemi (Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia) até 21 de abril, todos os dias da semana. De segunda a sexta-feira, a mostra fica aberta das 14 às 22 horas; aos sábados, das 10 às 22 horas; e aos domingos, das 11 às 21 horas. O ingresso custa 35 reais (inteira) de segunda a quinta-feira. Às sextas, sábados e domingos, sai a 45 reais (inteira).