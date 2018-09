Com arritmia, ator Otávio Augusto é internado em hospital do Rio

O ator Otávio Augusto, de 72 anos, foi internado na tarde desta sexta-feira no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, Augusto deu entrada no local com quadro de arritmia cardíaca e está com estado de saúde estável. Ele continuará em observação, enquanto passa por exames de diagnósticos.

Otávio se preparava para a estreia da peça A Tropa, no Teatro Solar de Botafogo, nesta sexta-feira. A equipe da produção informou, em uma postagem no Facebook, que o ator passou mal durante a manhã e que o início da temporada do espetáculo foi remarcado para a próxima sexta-feira, 28.

Ainda segundo o comunicado, Otávio Augusto deverá ficar em repouso pelas próximas 72 horas.