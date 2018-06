Escritor e professor, especialista em literatura russa – em particular, na obra de Fiódor Dostoievski – Flávio Ricardo Vassoler vai manter, no site de Veja, um blog literário-cultural sobre as cidades da Copa do Mundo. No aquecimento, ele fala, neste Clube do Livro, sobre alguns dos momentos mais marcantes das letras russas a partir do século XIX, quando Pushkin inaugurou a moderna literatura do país. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: