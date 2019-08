Cinco filmes de Quentin Tarantino para ver na Netflix

Quentin Tarantino é um dos poucos representantes do dito cinema autoral a carregar consigo o título de pop: ele arrebanha prêmios, bilheteria e causa burburinho – de uma só vez. Seu novo filme, Era uma Vez em… Hollywood, traz o elenco estrelado, encabeçado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, para contar a história da era de ouro do cinema americano, no fim dos anos 1960, e a trágica morte de Sharon Tate (vivida por Margot), atriz assassinada pela seita de Charles Manson.

A aguardada produção chega ao Brasil na próxima quinta-feira, 15 de agosto. Por enquanto, vale um “esquenta” com os filmes do cineasta. Cinco interessantes (e sanguinários) longas da pena do diretor estão disponíveis na Netflix e um no Prime Video, da Amazon. Confira abaixo:

Cães de Aluguel (1992)

Primeiro grande filme de Tarantino, o longa acompanha sete experientes criminosos que farão um grande roubo de diamantes. Para preservar as identidades, eles não sabem nada um sobre o outro e cada um utiliza uma cor como codinome. O assalto não sai como esperado. Há um traidor entre eles. O mistério e as acusações entre a quadrilha cria o clima de tensão, prolongado por boa parte do filme, enquanto o elenco permanece preso em um galpão.

Disponível na Netflix

Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994)

Filme que deu projeção mundial ao cineasta, Pulp Fiction levou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e a estatueta de melhor roteiro no Oscar. Repleta de violência e humor negro, a trama acompanha dois matadores de aluguel (John Travolta e Samuel L. Jackson), um boxeador que se recusa a perder por dinheiro (Bruce Willis), a esposa doidona de um gangster (Uma Thurman) e dois assaltantes em um restaurante (Tim Roth e Amanda Plummer).

Disponível na Netflix

Bastardos Inglórios (2009)

Ambientado na II Guerra Mundial, quando a França está ocupada pelos nazistas, o longa também reúne diferentes histórias que se cruzam. A jovem Shosanna Dreyfus (Mélaine Laurent) testemunha a execução da família pelo coronel alemão Hans Landa (Christoph Waltz) e espera o momento certo para sua vingança. Ao mesmo tempo, o tenente Aldo Raine (Brad Pitt) é encarregado de reunir um pelotão de soldados de origem judaica, com o objetivo de realizar uma missão suicida contra os alemães. Integra o elenco ainda: Diane Kruguer, Michael Fassbender e Eli Roth.

Disponível na Netflix e do Prime Video, da Amazon

Django Livre (2012)

Vencedor do Oscar de melhor roteiro original para Tarantino, Django Livre conta a história de um escravo (Jamie Foxx) comprado pelo caçador de recompensas alemão Dr. King Schultz (Christoph Waltz) para auxiliá-lo em uma missão. Eles ficam amigos e, após resolver os problemas do caçador, partem em busca por Broomhilda (Kerry Washington), esposa de Django, vendida no tráfico de escravos. Para isso, eles devem enfrentar o vilão Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), proprietário de Broomhilda e da fazenda Candyland, conhecida por fazer escravos brigarem entre si como esporte.

Disponível na Netflix

Os Oito Odiados (2015)

Quase uma versão faroeste de Cães de Aluguel, o filme enclausura o grupo de personagens em um armazém, todos fugindo de uma nevasca. Ao longo de quase 3 horas, o clima de tensão se espalha em diálogos de tom teatral, acusações e um mistério. O elenco é formado por nomes como Samuel Jackson, Kurt Russell, Bruce Dern e Jennifer Jason Leigh— indicada ao Oscar pelo papel.

Disponível na Netflix