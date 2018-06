Ciao Pizzeria Napoletana é a melhor pizzaria de Porto Alegre

A marca integra um seleto grupo de casas no país com o selo da Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), entidade italiana que certifica endereços onde a receita tradicional é seguida à risca. Com 32 centímetros de diâmetro, um padrão individual em Nápoles, as pizzas da Ciao têm farinha italiana, longa fermentação, espessura fina, borda alta e textura levemente crocante. Não há garçons nas três unidades, que contam com mesas simples e tom informal. Os pedidos são feitos no caixa, entregues no balcão e consumidos sem o uso de talheres. Entre as nove coberturas fixas do cardápio reina a margherita (R$ 24,00). Quem prefere sabores menos manjados pode pedir duas fórmulas que também levam molho de tomate, mussarela de búfala, parmesão e manjericão, mas ainda trazem linguiça e cogumelo (R$ 28,00) ou presunto cru e rúcula (R$ 30,00). Para um fim de refeição doce, há disco de pizza dobrado (à portafoglio) com Nutella e pistache (R$ 16,00). No campo das bebidas, há cerveja de rótulo próprio: uma kellerbier da Solerun (R$ 16,00, 330 mililitros). Um alerta: como no jantar a produção de massa é limitada, as pizzas podem terminar antes do horário de encerramento.

Rua Anita Garibaldi, 694, loja 7, Mont Serrat, ☎ 3094-6767 (40 lugares). 11h30/15h e 18h/23h (dom. só jantar; fecha seg.); Rua General João Telles, 294, Bom Fim, ☎ 3105-4001 (40 lugares). 11h30/15h e 18h/23h (dom. só jantar; fecha seg.); Rua Marquês do Herval, 82 (Casa Destemperados), Moinhos de Vento, ☎ 3907-3906 (80 lugares). 18h/23h (fecha seg.). Aberto em 2016. $

