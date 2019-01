Chris Brown é preso após acusação de estupro na França

O cantor Chris Brown foi preso pela polícia parisiense na segunda-feira 21. O americano é suspeito de ter estuprado uma jovem de 24 anos na noite do último dia 15, no quarto do hotel onde está hospedado na França.

De acordo com a revista francesa Closer, a vítima declarou à polícia que encontrou o rapper em um bar e depois foi convidada a ir até a suíte onde ele estava hospedado, junto com outras mulheres. A mulher relata ter ficado sozinha com Brown, quando ocorreu o abuso sexual.

A jovem afirmou ainda que o guarda-costas do cantor e um amigo dele, que também foram detidos, participaram do crime. Os investigadores de polícia têm mais dois dias para decidir se liberam o cantor e os outros dois homens ou se decidem acusá-los formalmente do crime.

Brown enfrenta problemas com a polícia desde 2009, quando foi acusado de agressão por Rihanna, sua então namorada. Ele foi condenado a prestar serviço comunitário e ficou em liberdade condicional por cinco anos.

Mesmo assim, o cantor não se manteve na linha e foi preso outras vezes nos anos seguintes. A última delas, antes da prisão mais recente em Paris, aconteceu em julho de 2018, após ser acusado de agredir um fotógrafo que tinha feito uma foto sua sem permissão. Em maio do mesmo ano, Brownr foi processado por incentivar o estupro de uma mulher durante uma festa em sua casa.