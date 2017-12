Chico Buarque anuncia shows extras no Rio e em São Paulo

A produção do cantor Chico Buarque anunciou datas extras da turnê Caravanas, que estreou nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, as novas apresentação acontecerão entre os dias 25 e 28 de janeiro e 1° e 4 de fevereiro. Já em São Paulo acontecerão de 12 a 15 e de 19 a 22 de abril. A venda dos ingressos começará neste sábado às 10 horas, nos sites e bilheterias das casas de shows de cada cidade.

O cantor já havia anunciado shows para o próximo ano, de 4 a 21 de janeiro, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro; além de 1º a 11 de março e de 22 de março a 1º de abril, no Tom Brasil, em São Paulo.

No Rio, os ingressos serão vendidos pelo site do Vivo Rio e custam entre 110 e 490 reais. Já em São Paulo, eles serão comercializados pelo site do Grupo Tom Brasil e da Ingresso Rápido e ficam entre 100 e 490 reais.

Confira o repertório da noite de estreia da turnê:

1) Minha Embaixada Chegou (Assis Valente – circa 1934) / “Mambembe” (Chico Buarque – 1972)

2) Partido Alto (Chico Buarque – 1972)

3) Iolanda (Pablo Milanés – versão de Chico Buarque – 1984)

4) Casualmente (Jorge Helder / Chico Buarque – 2017)

5) A moça do Sonho (Edu Lobo / Chico Buarque – 2001)

6) Retrato em Branco e Preto (Tom Jobim / Chico Buarque – 1968)

7) Desaforos (Chico Buarque – 2017)

8) Injuriado (Chico Buarque – 1998)

9) Dueto (Chico Buarque – 1979)

10) A Volta do Malandro (Chico Buarque– 1985)

11) Homenagem ao Malandro (Chico Buarque – 1977/1978)

12) Palavra de Mulher (Chico Buarque – 1985)

13) As Vitrines (Chico Buarque – 1981)

14) Jogo de Bola (Chico Buarque – 2017)

15) Massarandupió (Chico Brown / Chico Buarque – 2017)

16) Outros Sonhos (Chico Buarque – 2006)

17) Blues Pra Bia (Chico Buarque – 2017)

18) A história de Lily Braun (Edu Lobo /Chico Buarque – 1982)

19) A Bela e a Fera (Edu Lobo / Chico Buarque – 1982)

20) Todo o Sentimento (Cristovão Bastos /Chico Buarque – 1987)

21) Tua Cantiga (Cristovão Bastos / Chico Buarque – 2017)

22) Sabiá (Tom Jobim / Chico Buarque – 1968)

23) Grande Hotel (Wilson das Neves /Chico Buarque – 1997)

24) Gota D’água (Chico Buarque – 1975)

25) As Caravanas (Chico Buarque – 2017)

26) Estação Derradeira (Chico Buarque – 1987)

27) Minha Embaixada Chegou (Assis Valente – circa 1934)

BIS

28) Geni e o Zepelin (Chico Buarque – 1978)

29) Futuros Amantes (Chico Buarque – 1993)

BIS 2

30) Paratodos (Chico Buarque – 1993)