Celular de Leilane Neubarth, da GloboNews, toca durante jornal ao vivo

Leilane Neubarth passou por um sufoco nesta sexta-feira, durante a Edição das 18h, da GloboNews. A jornalista falava ao vivo sobre presos na Operação Lava Jato quando seu celular começou a tocar. Surpreendida, ela tentava desligar o aparelho enquanto já ia pedindo desculpas ao público.

Jornalista da Globonews desperada com o celular tocando ao vivo passando na sua timeline pic.twitter.com/Ot5d0tRf7H — Televizona 📺 (@TeIevizona) June 1, 2018

O momento foi muito comentado no Twitter e, após o fim do programa, Leilane publicou na rede social um pedido de desculpas, mostrando que levou a situação com muito bom humor. “Desculpa, gente. Não tenho a menor ideia do que aconteceu pro meu celular começar a tocar do nada no meio do estúdio. Mil perdões. E já estou esperando os memes”, escreveu.

Ela ainda explicou que levar o aparelho para o estúdio é comum. “O celular é uma fonte de informação importante no estúdio e todos usam. O meu disparou, sinto muito… quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra”, disse.

descuuuuuuulllllpa gente,,,,,, não tenho a menor ideia do que aconteceu pro meu celular começar a tocar do nada no meio estúdio . Mil perdões 😬🙏 e já estou esperando o memes 🙈 — Leilane Neubarth (@LeilaneNeubarth) June 1, 2018

só pra explicar aos mal humorados, o celular é uma fonte de informação importante no estúdio e todos usam. O meu disparou, sinto muito …. quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra — Leilane Neubarth (@LeilaneNeubarth) June 1, 2018

Obrigada a todas as mensagens de apoio e compreensão pelo sufoco que eu passei com meu celular ….🙏🏼 vocês são uns queridos (a maioria), alguns são chatos mesmo de nascença 😂😂😂😂😂 — Leilane Neubarth (@LeilaneNeubarth) June 1, 2018

Outro momento inusitado de Leilane nesta sexta foi percebido pelos espectadores. A jornalista acabou aparecendo ao fundo da transmissão do GloboNews em Pauta enquanto estava na redação do canal, gesticulando e tirando os sapatos. No Twitter, ela também comentou o deslize: “Vou entrar pro Guinness”.

Vou entrar pro Guinness🙈😂😂😂 https://t.co/H7NieIoF2B — Leilane Neubarth (@LeilaneNeubarth) June 1, 2018

