Céline Dion se emociona ao falar do marido

1. A cantora Céline Dion zoom_out_map 1 /8 A cantora Céline Dion (Getty Images/VEJA) A cantora Céline Dion

2. Rene Angelil e Celine Dion no tapete vermelho da 83ª edição do Oscar, em 2011 zoom_out_map 2 /8 Rene Angelil e Celine Dion no tapete vermelho da 83ª edição do Oscar, em 2011 (John Shearer/Getty Images/VEJA) Rene Angelil e Celine Dion no tapete vermelho da 83ª edição do Oscar, em 2011

3. A cantora Céline Dion zoom_out_map 3 /8 A cantora Céline Dion (Getty Images/VEJA) A cantora Céline Dion

4. Céline Dion e o marido René Angélil na entrega do Grammy no começo do ano, em Los Angeles zoom_out_map 4 /8 Céline Dion e o marido René Angélil na entrega do Grammy no começo do ano, em Los Angeles (Larry Busacca/Getty Images/VEJA) Céline Dion e o marido René Angélil na entrega do Grammy no começo do ano, em Los Angeles

5. A cantora Céline Dion zoom_out_map 5 /8 A cantora Céline Dion (Getty Images/VEJA) A cantora Céline Dion

6. Celine Dion no American Music Awards zoom_out_map 6 /8 Celine Dion no American Music Awards (VEJA.com/Getty Images) Celine Dion no American Music Awards

7. Celine Dion zoom_out_map 7 /8 Celine Dion (Getty/VEJA) Celine Dion

8. A cantora Céline Dion zoom_out_map 8/8 A cantora Céline Dion (Getty Images/VEJA) A cantora Céline Dion

A cantora Céline Dion protagonizou um discurso emocionado durante um evento, nesta quarta, que celebrou a vida de seu marido, René Angélil, morto no último 14 de janeiro, aos 73 anos, vítima de uma longa luta contra um câncer de garganta. A cerimônia foi realizada no famoso hotel e cassino Caesars Palace, em Las Vegas. O plano inicial era que a viúva não falasse nada, porém ela mudou de ideia. “Eu sinto o amor dele nesse ambiente. Sinto sua força e aconchego refletidas em cada um de vocês”, disse em meio a lágrimas.

LEIA TAMBÉM:

A tragédia de Céline Dion

Marido de Celine Dion morre de câncer aos 73 anos

Celine Dion diz que marido doente quer morrer em seus braços

O local escolhido é bem conhecido da cantora: ela se apresentou diversas vezes no palco do cassino. “Esta é minha casa longe de casa. Deveria me sentir confortável estando aqui, mas agora não tenho tanta certeza do quão confortável eu me sinto”, disse.

Céline teve três filhos com Angélil, René-Charles, de 14 anos, e os gêmeos Nelson e Eddy, de 5 anos. A intérprete de My Heart Will Go On, famosa trilha do filme Titanic, perdeu o irmão Daniel Dion, de 59 anos, apenas dois dias após a morte do marido. Ele era o oitavo entre 14 irmãos.