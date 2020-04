Celebridades engajadas doam milhões para o combate ao coronavírus

A cantora Lady Gaga anunciou, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um grande evento online para arrecadar fundos que serão destinados ao combate do novo coronavírus. One World: Together At Home (Um Mundo: Juntos em Casa, em tradução literal) será transmitido no dia 18 de abril em diversas plataformas digitais, incluindo o YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e Apple TV, e terá shows de Paul McCartney, Elton John , Billie Eilish, Lizzo, Stevie Wonder, John Legend, Chris Martin, Andrea Bocelli e Maluma.

Empenhada, a cantora que já tinha arrecadado 35 milhões de dólares (cerca de 182 milhões de reais) em parceria com a Global Citizen, na noite desta segunda-feira, 6, somou mais 10 milhões de dólares (52 milhões de reais) à causa, durante um telefonema em vídeo com o CEO da Apple, Tim Cook, que fez a doação. Felizmente, Lady Gaga não é a única celebridade disposta a ajudar em meio ao caos. Confira outros famosos que, somados, doaram cerca de 100 milhões de reais no combate à doença e no apoio aos afetados por ela.

Neymar

O jogador brasileiro do Paris Saint-Germain doou 5 milhões de reais. Parte do dinheiro será encaminhado para a UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e outra parte para um fundo de solidariedade do apresentador Luciano Huck.

Luciano Huck

Junto com a família e alguns amigos, o apresentador arrecadou 1,5 milhão de reais com doações em produtos de higiene que serão destinados a comunidades carentes do Rio de Janeiro.

Oprah Winfrey

A apresentadora americana doou 10 milhões de dólares – cerca de 52 milhões de reais – para ajudar no combate à Covid-19. Uma parte do dinheiro será destinado ao America’s Food Found, organização fundada pelo ator Leonardo DiCaprio, que vai fornecer alimentos para comunidades afetadas pelo coronavírus.

Dolly Parton

A cantora country fez uma doação de 1 milhão de dólares – cerca de 5 milhões de reais – ao Instituto Vanderbilt de Infecção, Imunologia e Inflamação, ligado à Universidade Vanderbilt em Nashville, Tennessee. A doação tem por objetivo financiar pesquisas avançadas da instituição para uma vacina contra a Covid-19

Xuxa

A apresentadora, por meio da empresa Espaçolaser, da qual é sócia, anunciou uma doação no valor de 1 milhão de reais para o Sistema Único de Saúde (SUS). Além de doar mais de 300.000 kits de higiene para comunidades carentes no Rio de Janeiro.

Ryan Reynolds e Blake Lively

O casal de atores de Hollywood doou 1 milhão de dólares (cerca de 5 milhões de reais) para duas instituições de caridade dos Estados Unidos e do Canadá, no intuito de ajudar na prevenção do vírus.

Pink

Após ser diagnosticada com a doença, a cantora doou 500.000 dólares – 2,6 milhões de reais – para o Fundo de Emergência do Temple University Hospital, na Filadélfia, em homenagem à sua mãe, Judy Moore, que trabalhou lá por 18 anos. Ela ainda doou a mesma quantia para o Fundo de Crise de Emergência Covid-19, do prefeito da cidade de Los Angeles.

Rihanna

A cantora caribenha doou 5 milhões de dólares – 26 milhões de reais – por meio da ONG Clara Lionel Foudation, do qual é uma das fundadoras, para iniciativas de combate ao coronavírus ao redor do mundo.