Cate Blanchett será presidente do júri do Festival de Cannes 2018

Cate Blanchett foi anunciada como a presidente do corpo de jurados do Festival de Cannes de 2018, que acontecerá entre os dias 8 e 19 de março na Riviera Francesa. A atriz assumirá o posto ocupado pelo diretor Pedro Almodóvar no último ano. Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, a organização do evento definiu a atuação da australiana como “um prazer permanente, não importa o papel que ela ocupe no palco ou na tela”.

Aos 48 anos, Cate já levou duas estatuetas do Oscar como atriz, por Blue Jasmine (2013) e O Aviador (2004) e tem sido uma voz ativa contra os casos de assédio sexual em Hollywood. Na última segunda-feira, ainda anunciou a participação em um fundo de defesa de homens e mulheres que foram vítimas desses crimes, intitulado de Time’s Up, com mais de 300 outras profissionais do cinema, da televisão e do teatro.

O ano de 2018 será produtivo para Blanchett. Quatro filmes com a atriz no elenco têm estreia marcada até dezembro: as adaptações dos livros Cadê Você Bernadette? e A Casa com o Relógio na Parede, além da ação Oito Mulheres e Um Segredo e Mogli.