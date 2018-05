Casamento real: veja o que Harry disse ao ver Meghan Markle no altar

O príncipe Harry, do Reino Unido, se casou com a atriz americana Meghan Markle na manhã deste sábado. Entre os momentos mais românticos da cerimônia, a hora em que a noiva encontrou o príncipe no altar está fazendo sucesso nas redes sociais.

Isso porque, de acordo com a revista americana Time, é possível decifrar o que Harry disse ao se encontrar com a noiva na capela: “Você está maravilhosa. Eu tenho tanta sorte”, murmurou. Logo depois, ele ainda mordeu os próprios lábios.

O casamento aconteceu na Capela de São Jorge do Castelo de Windsor, na Inglaterra. Entre os convidados estavam membros da família real e personalidades, como Oprah Winfrey, Elton John e James Blunt.