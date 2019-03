Carnaval do Rio: Imperatriz Leopoldinense e Império Serrano são rebaixadas

A Imperatriz Leopoldinense e a Império Serrano foram as duas escolas com menores notas na apuração do Carnaval do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 6, e, por isso, serão rebaixadas, desfilando no Grupo A em 2020.

A Imperatriz terminou a apuração com nota total de 266,6 pontos, já a Império Serrano ficou com 263,8 pontos. A grande vencedora do Grupo Especial foi a Mangueira, com o total de 270 pontos.

Confira abaixo como ficaram as notas de cada escola do Grupo Especial:

1º: Mangueira – 270 pontos

2º: Viradouro – 269,7 pontos

3º: Vila Isabel – 269,4 pontos

4º: Portela – 269,3 pontos

5º: Salgueiro –269,3 pontos

6º: Mocidade – 269,0 pontos

7º: Unidos da Tijuca – 268,8 pontos

8º: Paraíso do Tuiuti – 268,5 pontos

9º: Grande Rio – 267,9 pontos

10º: União da Ilha – 267,7 pontos

11º: Beija-Flor – 267,6 pontos

12º: São Clemente – 267,4 pontos

13º: Imperatriz Leopoldinense – 266,6 pontos

14º: Império Serrano – 263,8 pontos

A Imperatriz levou para a Marquês de Sapucaí o enredo Me Dá um Dinheiro Aí, sobre a origem do dinheiro e sua relação com o ser humano desde sua invenção. A Império Serrano apresentou a canção O Que É, O Que É, de Gonzaguinha, como enredo.