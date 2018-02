Carnaval do Rio: 2° noite vai abordar temas políticos

O Sambódromo da Marquês de Sapucaí será palco do último dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, nesta segunda. Os samba-enredos das seis escolas tratarão de temas políticos, como imigração, racismo e a situação atual do Brasil.

A Unidos da Tijuca será a primeira a se apresentar na noite. A partir das 21h15, a escola fará uma homenagem a Miguel Falabella. Além da retrospetiva da vida do ator, grandes personagens da sua carreira serão relembrados no desfile.

A ganhadora do ano passado junto com a Mocidade, a Portela, entra na avenida às 22h20 com um enredo sobre imigração. A escola contará a história de judeus que fugiram da Europa e do norte da África no século XVII para o Brasil e que depois ainda tiveram um papel importante no desenvolvimento da cidade de Nova York.

A temática de imigrantes continua presente no desfile da União da Ilha do Governador às 23h25. Com o enredo Brasil Bom de Boca, a escola fará uma homenagem às comidas tradicionais brasileiras, criadas a partir da miscigenação da população do país.

A Salgueiro desfilará no sambódromo com um tributo às mulheres negras, desde as deusas egípcias até as matriarcas brasileiras a partir da 00h30.

Com uma alusão ao filme Uma Noite no Museu (2006), a Imperatriz Leopoldinense entrará na avenida à 01h35 com o samba-enredo Uma Noite Real No Museu Nacional, comemorando os 200 anos do local que já serviu de palácio real e hoje abriga um acervo de mais de 20 milhões de itens de áreas da ciência como Zoologia, Arqueologia e Paleontologia.

A Beija-Flor fecha o Carnaval do Rio a partir das 02h40 com o enredo Monstro é Aquele Que Não Sabe Amar. Os Filhos Abandonados Da Pátria Que os Pariu. A escola propõe um paralelo entre a obra Frankenstein de Mary Shelley, que está completando dois séculos, e a história do Brasil. Entre os temas abordados, estarão a desigualdade social, a falta de respeito e a de amor.

