‘Carnaval’, de Claudia Leitte, é investida ‘pauleira’ no exterior

Para divulgar o clipe da nova música Carnaval, feita em parceria com o rapper cubano Pitbull, a cantora Claudia Leitte fez posts nas redes sociais em três línguas: português, inglês e espanhol. O vídeo será lançado nesta quarta-feira no Tidal e estará nas outras plataformas a partir de 11 de fevereiro.

Para ela, Carnaval, que tem letra em inglês e espanhol, é o primeiro passo para um projeto que celebra os seus 10 anos de carreira solo e que pretende atravessar fronteiras. “Eu tenho esse projeto pauleira, de divulgação fora do país”, disse em entrevista a VEJA. “Começa hoje. Escolhi lançar a música no Carnaval e aqui, porque é a minha terra. Acho que é o melhor lugar para eu ter uma imagem dessa canção.”

Na opinião da cantora, a parceria com Pitbull ajuda a abrir portas. “Ele tem o mercado americano na mão. É importante para mim estar conectada com outras línguas”, diz ela, que o conheceu numa convenção de zumba, em 2013 — a marca de dança é parceira dos artistas no vídeoclipe.

O cantor estará com Claudia Leitte em dois dias no Carnaval de Salvador. No dia 8, abrindo a pipoca do circuito Barra-Ondina, e no dia 9, no trio Blown Out da artista.

“Ele é o rei do Carnaval”, diz ela em referência a Pitbull, que estará em cima do trio pela primeira vez. “O cara sabe fazer o ‘sai do chão’, como a gente. Uma coisa é você ser um cantor. Eu vou lá, pego o meu violão e vou tocar e cantar. Outra coisa é cantar num Carnaval”, diz ela.

“Pitbull sabe conduzir a massa. Aquela impostação de voz que eu, Daniela (Mercury), Ivete (Sangalo), Bel (Marques), do Chiclete, temos. São seis horas e para fazer uma massa pular, você não pode dar só uma voz cantada. Tem que ser uma voz de comando. Ele tem isso.”