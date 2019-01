Cápsula do tempo: o que você deseja para 2019?

O Ano Novo é, tradicionalmente, época para fazer grandes promessas e planejar os 365 dias que virão. Muitos deles acabam ficando pelo caminho durante o ano. Esta cápsula do tempo permite que o leitor envie uma mensagem a si mesmo – para relembrar as suas resoluções do fim de 2018 – que só receberá no fim de 2019. Seja para não se deixar afastar de objetivos e valores, seja para deixar recados motivacionais para o futuro, basta preencher o formulário no link a seguir com a mensagem que você deseja receber de volta— ela vai chegar na sua caixa de e-mail um ano depois.