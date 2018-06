Cantor Trent Reznor critica Taylor Swift por não se posicionar sobre Trump

O fundados da banda americana Nine Inch Nails, Trent Reznor, criticou a cantora Taylor Swift pelo fato de ela não se posicionar publicamente sobre o governo do presidente Donald Trump. “Eu tenho influência e é meu trabalho falar sobre qualquer coisa que tenha que ser dita, porque há pessoas que se sentem da mesma forma e precisam de alguém para articular isso”, explicou em entrevista ao jornal The New York Times.

“Penso sobre isso hoje, porque parece ser muito mais fácil só ficar com a boca fechada”, justificou Reznor. “Você não ouve muito das Taylor Swifts do mundo, porque elas estão mais preocupadas com a sua marca, público e sucesso.”

Junto com a Nine Inch Nails, o músico lançou em 2007 o álbum Year Zero, com críticas ao presidente George W. Bush e agora, eles estão divulgando Bad Witch, sobre governo de Donald Trump.