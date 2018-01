Cantor Neil Diamond cancela turnê e revela que está com Parkinson

O cantor americano Neil Diamond revelou através do seu site oficial que está com Mal de Parkinson e por recomendações médicas, cancelará a sua turnê de comemoração dos 50 anos de carreira. “O diagnóstico da doença dificultou as viagens para apresentar em lugares de grande porte, mas permitirá que o sr. Diamond continue compondo, gravando e desenvolvendo novos projetos”, afirma o comunicado.

Neil Diamond, que completa 77 anos nesta quarta-feira, seguiu os conselhos médicos e pediu desculpas para os fãs da Nova Zelândia e da Austrália, que já haviam comprado ingressos para os shows. A turnê do cantor já passou pelos Estados Unidos e pela Europa.

“É com grande relutância e desapontamento que eu anuncio a minha aposentadoria de turnês. Sou tão honrado por ter levado meus shows para o público nos últimos 50 anos”, escreveu Diamond. “Meu obrigado vai para a minha audiência leal e devota ao redor do mundo. Vocês sempre terão minha admiração por todo o apoio e encorajamento.”