Cantor John Mayer é submetido a cirurgia de emergência

O cantor e compositor John Mayer, 40 anos, fez uma cirurgia de emergência nesta terça-feira, dia 5, para retirada do apêndice, forçando sua banda Dead and Company, composta por ex-membros do Grateful Dead, a adiar um show. O grupo se apresentaria nesta terça em Nova Orleans. Segundo eles, a apresentação será remarcada.

A banda está em turnê desde 2015, quando os membros do Grateful Dead, lendários roqueiros da época hippie, oficialmente se aposentaram. O próximo show da Dead and Company está marcado para quinta-feira em Orlando, na Flórida.

Mayer emplacou diversos álbuns no topo das paradas desde o início da década de 2000, com sua mistura dançante de rock acústico e blues. Ele atraiu atenção extra pelos diversos relacionamentos com celebridades femininas, como as cantoras Taylor Swift e Katy Perry.