Cantor americano Daniel Johnston morre aos 58 anos

O cantor e compositor americano Daniel Johnston morreu aos 58 anos. Cultuado por bandas de rock alternativo, como o Nirvana, o músico folk foi tema do documentário The devil and Daniel Johnston (2005), que retratava sua originalidade e sua convivência com a esquizofrenia e o transtorno bipolar.

O empresário do artista, Jeff Tartakov, disse ao jornal The Austin Chronicle que Johnston sofreu um ataque cardíaco na noite da terça-feira 10.

O cantor, caçula de cinco irmãos, nasceu em 22 de janeiro de 1961 em Sacramento, Califórnia. Sua família mudou-se depois para o norte da Virgínia, quando o então garoto se apaixonou por Beatles e outras bandas de rock. Ele fez seu primeiro álbum Songs of Pain em 1980 e desde então ele lançou mais vinte discos.

Daniel Johnston era cultuado em circuitos de música independente. Um dos seus fãs era Kurt Cobain, que ajudou a divulgar seu trabalho ao usar uma camiseta com a capa do disco Hi, how are you, de 1983. Depois disso, artistas do mundo todo começaram a regravar suas canções.