Jack Ma se despede da Alibaba em grande estilo durante show de rock

Na terça-feira 10, o bilionário Jack Ma, a pessoa mais rica da China, deu uma festa que marcou sua aposentadoria da empresa de tecnologia por ele fundada em 1999, a Alibaba. Para mais de 80 mil pessoas, o evento promoveu também uma celebração dos vinte anos da companhia. Entre os presentes, estavam funcionários e convidados.

Conhecido por sua irreverência, o executivo se vestiu de rock star durante a festa, ostentando uma jaqueta de couro, óculos escuros e uma peruca. Ma chegou até mesmo a se arriscar na guitarra e na cantoria de músicas populares chinesas na cidade de Hangzhou.

Hoje a vigésima pessoa mais rica do mundo, Jack Ma fundou a Alibaba com os recursos escassos que acumulou dando aulas de inglês na China. Atualmente, trata-se da companhia de capital aberto chinesa mais valiosa de todo o planeta.

Ferrenho defensor de jornadas de trabalho de doze horas por dia ao longo de seis dias por semana, o chinês, aposentado da companhia aos 55 anos, não parece querer seguir as suas próprias recomendações de trabalho incansável. Agora, manterá uma cadeira no conselho de sua empresa enquanto gerencia a Ant Financial, empresa de pagamentos líder do mercado na China. Além disso, uma maior dedicação à filantropia estaria entre seus objetivos, sobretudo com foco no ensino baseado no uso da tecnologia.

Seu sucessor na Alibaba será Daniel Zhang, atual presidente do grupo. Entre suas metas, devem constar a expansão dos negócios para além do país e a administração da companhia em um mercado nacional em desaceleração.