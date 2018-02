Canal de Mara Luquet e Antonio Tabet fecha patrocínio milionário

O canal jornalístico MyNews, empreitada da jornalista Mara Luquet e do humorista Antonio Tabet no YouTube, fechou contrato com seu primeiro grande patrocinador: a Genial Investimentos. O banco dará nome a um dos programas do canal, A Economia É Genial, sobre finanças pessoais, apresentado por Mara. O valor do patrocínio se aproxima de 10 milhões de reais por ano e o contrato é de dois anos.

Mara e Tabet vêm reunindo um time de profissionais para integrar a equipe do canal e fechando patrocínios e parcerias nos últimos meses. Há negociações em curso para outra grande cota de patrocínio e para a contratação de novos jornalistas.

O canal divulga seus primeiros vídeos, teasers das atrações, no dia 5 de março. No dia 12, entra no ar o primeiro programa, Segunda Chamada, com análise de notícias feita por Mara, Tabet, as jornalistas Cristina Serra e Mariliz Pereira Jorge e o vereador de Belo Horizonte Gabriel Azevedo. Na mesma semana entram no ar o É Pessoal, em que Thais Heredia fará entrevistas com empresários, e o A Economia É Genial.

O time de profissionais que trabalhará no canal também inclui os jornalistas João Carlos Santana, Daniela Braun e Beatriz Prates e o coordenador de redes sociais Ricardo Taves. A gravação dos programas acontecerá no YouTube Space, no Rio de Janeiro.