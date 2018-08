Campanha de Dia dos Pais com Wesley Safadão é tirada do ar

Uma campanha publicitária de Dia dos Pais estrelada por Wesley Safadão foi retirada das redes sociais de uma franquia de doces nesta quarta-feira após o público encher as páginas de reclamações. Recentemente, o cantor foi acusado pela ex-mulher, Mileide Mihaile, de tentar reduzir a pensão do filho que eles tiveram juntos, Yhudy, de 5 anos.

“Gostaria de esclarecer que a escolha do cantor para ser garoto propaganda da marca aconteceu no final de 2017 por ter forte apelo e credibilidade junto ao público do Norte e Nordeste do País, regiões que a franquia tem grande interesse em expansão”, diz a empresa Sodiê em comunicado. “Entendemos que o caso foi isolado e imediatamente resolvido pelo cantor, mas frente a postagem não bem sucedida retiramos o vídeo das mídias sociais.”

Os usuários passaram a criticar a empresa depois que as páginas oficiais da rede publicaram um vídeo sobre o Dia dos Pais estrelado por Safadão. ” É tiro no pé que chama, né? Marketing negativo… pisada de bola… bola fora… O cara tá no meio de uma polêmica relativa a PATERNIDADE e a empresa põe como garoto propaganda de dia dos pais”, disse uma pessoa no Facebook.

Na semana passada, Safadão e Mileide participaram de uma audiência para a revisão da pensão paga pelo cantor. Segundo o Diário do Nordeste, a Justiça determinou que o valor deveria subir de 9.000 reais para 38.000 reais mensais. Ao programa Fofocalizando, do SBT, na segunda-feira, Safadão negou que estivesse tentando reduzir a pensão do filho. ” Já dava esse valor por fora, só queria regularizar”, disse.