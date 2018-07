Camila Cabello fará quatro shows no Brasil em outubro

Camila Cabello virá ao Brasil para quatro shows em outubro. A informação foi divulgada pela própria cantora em uma publicação no Twitter na noite desta segunda-feira. “Brasil gostosas! Estou chegando!”, tuitou Camila, junto a uma imagem contendo as datas da turnê Never be The Same Brasil 2018.

O primeiro show será no dia 11 de outubro, em Porto Alegre (RS). No dia 13, ela chega a Uberlândia (MG), no dia seguinte em São Paulo e finaliza a turnê em Curitiba (PR), no dia 16. Ainda não foram divulgados em quais locais as apresentações serão realizadas nem quando os ingressos começam a ser vendidos.

Apesar de ter causado felicidade em muitos fãs brasileiros, em sua maioria jovens, a notícia também surpreendeu os cariocas, que reclamam por a turnê não incluir o Rio de Janeiro nem nenhuma capital do nordeste, como Fortaleza e Recife.

De origem cubana, Camila despontou para o mundo ao participar do reality musical The X Factor, programa que a colocou no grupo pop Fifth Harmony, em 2013. Ela anunciou a saída da banda em 2016. Seu primeiro disco em carreira solo, batizado de Camila, foi lançado este ano, e conta com o hit Havana.