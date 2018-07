Briga entre mães adotiva e biológica marca trailer de ‘Minha Filha’

O filme Minha Filha acompanha a trama da briga de duas mulheres pela guarda de uma menina de dez anos. No centro do conflito, se encontra a jovem Vittoria, que precisa fazer a escolha que afetará o resto da sua vida, entre a mãe biológica e a adotiva. A produção é estrelada pelas atrizes Valeria Golino (Rain Main, 1988) e Alba Rohrwacher (Um Sonho de Amor, 2009).

Depois de concorrer ao Urso de Ouro, no Festival de Berlim de 2018, o novo longa da diretora Laura Bispuri (Virgem Juramentada, 2015), estreia no dia 27 de setembro no Brasil. Confira o trailer, divulgado com exclusividade por VEJA: