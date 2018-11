Três anos, três unidades, quase 1 000 hambúrgueres vendidos por dia e agora o segundo prêmio consecutivo em VEJA COMER & BEBER. A hamburgueria do chef Rafael Zacarias, de 36 anos, parece estar no ponto ideal. Com passagem por restaurantes sofisticados como o Fasano Al Mare, no Rio de Janeiro, ele elaborou um blend a partir de quatro cortes extraídos de gado angus para montar os discos dos hambúrgueres, todos de 180 gramas. As opções mais novas são o carcamano e o fat boy. Montado no pão de batata- doce, o primeiro ganha queijo meia-cura, cogumelos caramelados, bacon crocante e maionese feita com gorgonzola, vinho branco e pimenta-do-reino moída (R$ 36,00). O segundo, no pão australiano, leva queijo cheddar de Minas Gerais, cebola caramelada, presunto artesanal grelhado e maionese trufada (R$ 33,00). O bode father, também no pão de batata-doce, junta um disco de carne de cabrito, requeijão grelhado, picles de pepino, rúcula e maionese com especiarias, hortelã e mel (R$ 39,00). Sobre o mesmo pão, a opção vegetariana tem cogumelos como base e sustenta queijo meia-cura, tomate-caqui grelhado, picles de maxixe, alface, rúcula e maionese com pesto de manjericão (R$ 35,00). Para acompanhar, a maioria prefere cervejas especiais como a Cauim, da Colorado, que leva mandioca na receita (R$ 35,00), ou long necks da Budweiser (R$ 9,90). A porção de fritas com aïoli custa R$ 8,60 e o brownie de chocolate, R$ 8,00. Recomenda-se guardar espaço para os turbinados shakes, como o que reúne doce de leite, chutney de banana-da-terra, brownie e canela (R$ 22,00). Rua das Hortênsias, 478, Pituba (25 lugares). Não tem telefone. 18h/23h (qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h); Avenida Alphaville, 151, Alphaville, ☎ 3022-6264 (80 lugares). 18h/23h (qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h); Avenida Sete de Setembro, 3959, Barra, ☎ 3561-0829 (80 lugares). 18h/23h (qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2015.

