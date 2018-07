Branco Mello, dos Titãs, comemora reta final do tratamento contra o câncer

O cantor, baixista e compositor do grupo Titãs, Branco Mello, anunciou em uma publicação no Instagram a chegada da última semana do tratamento que faz contra um câncer na laringe. Em maio, a banda anunciou que ele ficaria afastado por três meses para o tratamento do tumor.

“Amigos. Cheguei na última semana do tratamento. É muita força que recebo de todos vocês, da minha família, equipe médica, equipe do hospital, meus companheiros Titânicos, colegas da música, amigos próximos e distantes. Agradeço a todos que estão me ajudando a passar por essa. Continuo em frente, firme e forte”, escreveu Branco, junto de foto em que aparece em um mural escrito “última semana”.

Branco recebeu o apoio dos fãs e de outros artistas. “Boa, Branco. Força”, comentou Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial. “Força, Brancão. Estou contigo sempre”, escreveu Paulo Miklos, ex-vocalista dos Titãs.

Segundo a banda, o retorno de Branco está previsto ainda para este ano, no lançamento da turnê da ópera Doze Flores Amarelas, um álbum misturado com peça teatral, novidade que o grupo traz ao Brasil inspirado em movimentos internacionais.