Brad Pitt é visto em clima de romance com atriz Sienna Miller

Separado de Angelina Jolie desde setembro de 2016, Brad Pitt parece estar seguindo em frente. Segundo o site do tabloide britânico The Sun, o americano foi visto em clima de romance com a atriz Sienna Miller (dos filmes Foxcatcher: Uma História que Chocou o Mundo e Pegando Fogo) durante o festival Glastonbury, na Inglaterra.

De acordo com o site, os atores foram vistos de mãos dadas e trocando carícias durante uma festa após os shows do festival no último fim de semana. “Brad e Sienna não conseguiam se largar, ficavam se tocando e fazendo carinho um no outro sempre que tinham oportunidade. Eles pareciam muito íntimos”, disse uma fonte do jornal.

O casal teria se encontrado por volta das 3 horas do sábado e ficado em uma área vip junto com amigos. A festa logo terminou, porém, e eles saíram de braços dados rumo a um trailer privado.

De acordo com o site, os atores se aproximaram depois que Sienna participou de Z: A Cidade Perdida, filme produzido pela empresa de Pitt, Plan B. Eles chegaram a ser vistos juntos em um restaurante em Los Angeles em abril, mas a atriz britânica negou qualquer envolvimento com Pitt, afirmando que os rumores eram “previsíveis e bobos”.

Angelina Jolie entrou com pedido de divórcio de Brad Pitt em setembro do ano passado, citando “diferenças irreconciliáveis” como justificativa. Sienna terminou o relacionamento de quatro anos com o também ator Tom Sturridge em setembro de 2015.