‘Bohemian Rhapsody’ já foi visto por mais de 1 milhão de pessoas no Brasil

A cinebiografia da banda Queen, Bohemian Rhapsody, já arrecadou mais de 20 milhões de reais e foi vista por mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, segundo a consultoria Comscore. No último fim de semana, o longa de Bryan Singer obteve bilheteria de quase 8 milhões de reais, sendo visto por 415.521 pessoas.

O filme liderou a ranking de maiores arrecadações entre 8 e 11 de novembro. Em seguida, aparece O Grinch, com bilheteria de 5 milhões de reais e público de 297.490 pessoas. Em terceiro está O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, com arrecadação de 2,3 milhões de reais e público de 144.149 pessoas. O terror Halloween vem em quarto, com 1,7 milhão de reais e público de 111.364 pessoas. Completando o top 5 aparece Millennium: A Garota na Teia de Aranha, com bilheteria de 1,6 milhão de reais e público de 87.505 pessoas.

Bilheteria americana

Nos Estados Unidos, O Grinch liderou a arrecadação, com 66 milhões de dólares. Em seguida aparecem Bohemian Rhapsody, com 30,8 milhões de dólares, Operação Overlord, com 10,1 milhões de dólares, O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, com 9,5 milhões de dólares, e Millennium: A Garota na Teia de Aranha, com 8 milhões de dólares.