‘Big Bang Theory’: veja homenagem a Stephen Hawking cortada da série

A produção de The Big Bang Theory revelou nesta sexta-feira uma cena que homenageia o físico Stephen Hawking, morto em março. A cena iria ao ar no último episódio da 11ª temporada da série, transmitido na noite de quinta-feira no canal CBS da televisão americana, mas acabou cortada na edição.

Depois do casamento de Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik), os personagens recebem alguns presentes pelo correio. Entre eles, está um relógio de bolso enviado por Hawking. “Ele deve ter mandado antes de morrer”, diz Leonard (Johnny Galecki). O acessório traz uma mensagem gravada: “Sheldon, eu estou tão feliz que você finalmente se casou com a Amy. Já era tempo. Hahaha. Com amor, Stephen”. Os amigos se emocionam e se abraçam.

Depois disso, uma tela mostra a foto do elenco ao lado do físico e uma pequena declaração: “Para uma das grandes mentes do nosso universo e um querido membro da nossa família. Nós sentiremos a sua falta”. Confira o vídeo:

In this exclusive, unaired clip from last night’s season finale, the happy couple gets one last gift from #StephenHawking. 💕 #BigBangTheory pic.twitter.com/xgpU7G7Wpw — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) May 11, 2018

Stephen Hawking morreu em março, aos 76 anos. Ele sofria desde os 21 anos de idade de uma doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica (ELA), que paralisou seus movimentos e até sua voz. O físico chegou a aparecer em The Big Bang Theory em algumas ocasiões, interagindo principalmente com Sheldon.