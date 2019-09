Bienal diz que ‘dá voz a todos os públicos’ e não vai recolher HQ LGBT

A organização da Bienal do Livro do Rio de Janeiro afirmou, em nota enviada a VEJA, que o evento “dá voz a todos os públicos, sem distinção, como uma democracia deve ser” e, por isso, não cumprirá a determinação do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de recolher as HQs com temáticas LGBT dos estandes da exposição.

“Este é um festival plural, onde todos são bem-vindos e estão representados. Inclusive, no próximo fim de semana, a Bienal do Livro terá três painéis para debater a literatura Trans e LGBTQA+”, afirmou a Bienal.

Em pronunciamento nas redes sociais na quinta-feira 5, Crivella afirmou que a história em quadrinhos Vingadores – A Cruzada das Crianças, da Marvel Comics, traz “conteúdo sexual para menores” e deve ser comercializada apenas se embalada em um plástico preto e lacrado, “com aviso sobre seu conteúdo”. O prefeito pediu que os livros fossem recolhidos pela organização do evento.

Pessoal, precisamos proteger as nossas crianças. Por isso, determinamos que os organizadores da Bienal recolhessem os livros com conteúdos impróprios para menores. Não é correto que elas tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com suas idades. pic.twitter.com/sFw82bqmOx — Marcelo Crivella (@MCrivella) September 5, 2019

A direção, contudo, afirmou que os livros continuarão nos estandes para venda e que, depois do pronunciamento do prefeito, os exemplares se esgotaram em menos de uma hora.

Os organizadores ainda informam que se caso um visitante adquira uma obra que não o agrade, “ele tem todo o direito de solicitar a troca do produto, como prevê o Código de Defesa do Consumidor”.

Antes do pronunciamento de Crivella, vereadores do Rio de Janeiro já haviam pedido o recolhimento do livro pela Bienal, afirmando que poderia “despertar a atenção” de crianças presentes no evento.

“Não dá para admitir covardia contra as nossas crianças. Propagação e divulgação homossexual para as crianças e os pais comprando pensando que é um livro infantil. Se um homem quer se deitar com outro homem, o problema é dele. Se uma mulher quer ter relação com outra mulher, o problema é dela. Agora tentar descer goela abaixo isso nas nossas crianças é uma patifaria, coisa de bandido e de covarde. Isso está sendo vendido na Bienal”, disse em discurso o vereador Alexandre Isquierdo (DEM-RJ).