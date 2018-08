Biblioteca de Nova York publica livros completos no Instagram Stories

A Biblioteca Pública de Nova York iniciou um novo projeto de leitura para quem está longe do famoso edifício em que está localizada, na Quinta Avenida. Junto com a agência de publicidade Mother, foi lançado o Insta Novels — stories do Instagram, que trazem livros completos dentro da plataforma, como um livro digital.

O livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol, foi escolhido para inaugurar a iniciativa. A obra foi divida em partes, que são publicadas diariamente na conta oficial da biblioteca na rede social. Além das páginas de texto, os stories ainda contam com algumas ilustrações e animações sobre a história.

Para quem não conseguir ler tudo nas primeiras 24 horas (tempo em que os stories ficam disponíveis na plataforma), todas as imagens são salvas na ferramenta “Destaques”, em que podem ser acessadas a qualquer momento dentro do perfil da instituição.

Lançado nesta semana, o Insta Novels promete trazer sempre novos títulos clássicos para o projeto. A Metamorfose, de Franz Kafka, e o conto O Papel de Parede Amarelo, de Charlotte Perkins Gilman, serão os próximos a serem publicados.