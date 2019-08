Bianca Bin deixa de fazer parte do elenco fixo da Globo

A atriz Bianca Bin não fará mais parte do elenco fixo da Rede Globo. Após dez anos na emissora, Bianca irá trabalhar apenas por obra, sendo contratada temporariamente somente quando for escalada em alguma produção. As informações foram confirmadas pela assessoria da atriz e da emissora a VEJA.

O contrato terminou em maio e apesar de a Globo querer renovar, a atriz optou por não continuar em formato duradouro. “São escolhas de direcionamento de carreira e que servem para deixar a imagem descansar”, disse a assessoria de Bianca.

Já a rede Globo, por meio de nota, disse que a decisão foi tomada em comum acordo entre as duas partes. “O que mudou foi a relação de trabalho. Nada impede que no futuro a atriz seja escalada para uma nova obra.”

A assessoria da atriz diz que Bianca está “muito feliz” atualmente fazendo cinema e teatro, e que o rompimento do contrato veio após o convite do autor Daniel Ortiz para fazer uma das protagonistas da nova novela das 19h, Salve-se Quem Puder. A atriz estava escalada para estrelar a trama ao lado de Juliana Paiva e Deborah Secco, mas saiu do papel por não conseguir conciliar as gravações com compromissos já assumidos.

Bianca Bin iniciou na emissora em 2009, quando protagonizou a temporada daquele ano de Malhação. Desde então, foi protagonista de outras cinco novelas: Cordel Encantado (2011); Joia Rara (2013); Boogie Oogie (2014); Eta Mundo Bom! (2016); e O Outro Lado do Paraíso (2017).