Beyoncé, Rihanna e Jennifer Lopez também terão shows online

A plataforma de streaming Tidal entrou na onda de outros sites de entretenimento que se mobilizaram para incentivar (e amenizar) o isolamento social de uma maneira divertida. O canal fará seu próprio festival musical, o “Em Casa com Tidal”. A partir desta quarta-feira, 25, até o domingo, 29, a plataforma disponibilizará online uma programação diária com 12 horas de shows gratuitos, todos abertos a não-assinantes. O line-up varia por dia, e segue uma temática específica para cada data.

Para iniciar a maratona, o tema escolhido foi “latinidades”. Das 13h à 1h da manhã desta quarta-feira, cantores como Jennifer Lopez, Daddy Yankee, CNCO e a brasileira Lexa estão levando ao público em casa o gingado da música latina. Na quinta-feira, o pop ganha destaque, com Lizzo à frente. A semana ainda terá música eletrônica na sexta-feira e o hip-hop no sábado. Para fechar o festival, Beyoncé e Rihanna assumem o R&B no domingo.

Confira o line-up:

Quarta-feira (3/25) – Latino: Jennifer Lopez, Daddy Yankee, CNCO, Lexa, e mais

Quinta-feira (3/26) – Pop: Lizzo, Rosalia, The Chainsmokers, Bazzi, Dermot Kennedy, e mais

Sexta-feira (3/27) – Eletronica: deadmau5, Daft Punk, Kaskade, e mais

Sábado (3/28) – Hip Hop: Jay Z, J. Cole, Meek Mill, Lil Wayne, Gunna, City Girls, 21 Savage, e mais

Domingo (3/29) – R&B: Beyonce, Rihanna, Ari Lennox, Trey Songz, Jorja Smith, H.E.R, e mais

Para assistir aos shows, basta acessar a página do aplicativo no link.