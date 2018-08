Beto Barbosa, sobre quimioterapia: ‘Tremor nas pernas e nos braços’

O cantor Beto Barbosa compartilhou com os fãs alguns detalhes sobre a sua primeira sessão de quimioterapia. “Consegui suportar bem as três primeiras doses. Hoje acordei sentindo um pouco de tremor nas pernas e nos braços, mas no geral estou me sentindo super bem. Todos os órgãos funcionando 100%”, escreveu no Instagram.

“Ficarei recebendo as outras doses a cada semana, intercalando duas semanas sim e duas não por mais uma semana até completar o ciclo”, continuou. “O remédio principal é Deus, meus fãs, amigos, amigas e meus familiares. Os médicos me permitiram cantar de acordo com o andamento do meu corpo, se não houver queda de imunidade, porque a quimio destrói as células doentes e também as células boas, por isso vou precisar ter uma alimentação balanceada e controlada para não deixar o corpo debilitado e frágil.”

Na semana passada, o cantor contou ao colunista do Uol Ricardo Feltrin que foi diagnosticado com câncer na bexiga e na próstata. No Instagram, Beto publicou uma foto com uma touca na cabeça, usada em uma técnica para evitar a queda de cabelo durante o tratamento contra o câncer.