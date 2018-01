Belo cancela shows depois de ser atacado por cão

O cantor Belo precisou cancelar sua agenda de shows depois de ser atacado por um de seus cachorros. O incidente aconteceu na última terça-feira, 23, e deixou o músico com ferimentos “consideráveis” nas nádegas, costas, canela e coxa.

De acordo com o produtor de Belo, Stênio Madeira, o cantor passa bem, mas deve permanecer de repouso absoluto por um período ainda indeterminado. Ele teria sido atacado por seu animal de estimação — um american bully chamado Thor — em casa, depois de escorregar e cair no chão. O cão se assustou com o tombo, e em uma “reação instintiva”, avançou sobre o dono. Ainda segundo o produtor, o cachorro não tinha histórico de agressividade.

A equipe de Belo espera a recuperação do cantor antes de dar continuidade aos shows.